Эксперт: блокировка звонков в мессенджерах не спасет россиян от мошенников

Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram не защитит россиян от атак мошенников, так как они чаще всего используют для этого обычные вызовы по сотовой связи, а в мессенджерах пишут сообщения. В будущем преступники также доберутся и до российского мессенджера Max, заявил Общественной Службе Новостей руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

«Большинство случаев, по моим ощущениям, все-таки приходится на текстовые сообщения. Но мы же их не блокируем. Поэтому я затрудняюсь сказать, насколько будет эффективной мера. Наверное, какую-то часть звонков от мошенников это поможет отфильтровать, но очень незначительную», — считает специалист.

По его мнению, преступники в большей степени ориентируются на письменные сообщения – например, рассылают россиянам ссылки на вредоносные ресурсы, пишут им со взломанных аккаунтов от лица знакомых, причем используют для этого далеко не только WhatsApp и Telegram, но и различные соцсети, электронные письма.

С учетом этого меры против мошенников должны в первую очередь направляться на взаимодействие с платформой, а не блокировку ее отдельных функций, убежден Ульянов. По его словам, в этой сфере нужны более конструктивные решения, чем обрубание канала связи между людьми, что является слишком жесткой мерой.

Эксперт усомнился в том, что в целом можно полностью очистить от злоумышленников какую-то отдельную площадку. Даже запрет на массовые обзвоны, который вступит в силу в сентябре, не избавит жителей России от нежелательных звонков и не искоренит мошенничество, убежден специалист. По его мнению, противодействовать этому нужно с помощью разъяснительной работы с гражданами, чтобы они знали о главных рисках и умели за себя постоять.

Что касается создания нового мессенджера Max, то не стоит рассчитывать, что мошенники не воспользуются им как еще одним каналом для связи с пользователями, отметил Ульянов.

«Мошенники очень чутко чувствуют новостную повестку. Если какой-то канал коммуникации начнет расти, будет становиться более популярным, он наверняка привлечет внимание злоумышленников», -— заключил он.

Напомним, накануне пресс-служба холдинга VK сообщила, что только в июле в Max заблокировали более 10 тыс. телефонных номеров мошенников. В заявлении отмечается, что злоумышленники чаще всего выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или банков. Некоторые, связываясь с потенциальными жертвами, представлялись работниками государственных сервисов. Кроме того, за аналогичный период времени в MAX удалили свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов.

Россиянам ранее посоветовали защититься от мошенников в мессенджере Max.