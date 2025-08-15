Россиянам посоветовали защититься от мошенников в мессенджере Max

С переходом россиян в новый мессенджер Max под новые условия подстроятся и мошенники – они всегда стараются актуализировать свои методы обмана в соответствии с повесткой, предупредил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Пока, по словам специалиста, случаи мошенничества в Max – единичные, но они уже подтверждают, что злоумышленники нацелились на новый ресурс. В том числе они будут уговаривать пользователей помочь с подключением «Госуслуг», считает эксперт.

«Мошенники всегда подстраиваются под актуальную повестку. В случае с Max будут пытаться играть на получении СМС для доступа к «Госуслугам»», — отметил специалист.

Чтобы защититься от преступников, он призвал не терять бдительность, а при возникновении каких-то трудностей с технической составляющей, за помощью обращаться исключительно к близким людям. Важно помнить, что сотрудники «Госуслуг» никогда не позвонят и не напишут, чтобы предложить помощь, всю информацию следует тщательно перепроверять, заключил киберэксперт.

Напомним, 13 августа вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что официальная презентация национального мессенджера Max запланирована на начало осени. Бета-версию Max запустили в марте 2025 года. Через приложение уже можно обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Также пресс-служба холдинга VK сообщила, что только в июле в Max заблокировали более 10 тыс. телефонных номеров мошенников. В заявлении отмечается, что злоумышленники чаще всего выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или банков. Некоторые, связываясь с потенциальными жертвами, представлялись работниками государственных сервисов. Кроме того, за аналогичный период времени в MAX удалили свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов.

Ранее мессенджеру Max нашли новое применение.