Раскрыто число номеров мошенников, заблокированных в мессенджере MAX в июле

Пресс-служба VK: в июле в MAX заблокировали более 10 тысяч номеров мошенников

Более 10 тыс. телефонных номеров мошенников заблокировали в российском мессенджере MAX в июле текущего года. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

В заявлении отмечается, что злоумышленники чаще всего выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или банков. Некоторые, связываясь с потенциальными жертвами, представлялись работниками государственных сервисов.

Кроме того, за аналогичный период времени в MAX удалили свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов. От опасных материалов удалось избавиться до того, как они нанесли ущерб пользователям.

«Центр безопасности [MAX] передает информацию о мошенниках в Минцифры России и пожизненно блокирует аккаунты, которые предприниматели попытки мошеннических действий на платформе», — подчеркнули в пресс-службе.

В марте 2025 года VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую можно общаться в мессенджере. Также она позволяет пользоваться различными мини-приложениями, платежной системой и конструктором чат-ботов.

С 1 сентября MAX станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ.

Ранее мессенджер MAX успешно подключили к порталу «Госуслуги».