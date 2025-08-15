В США подорожали чай и кофе из-за тарифов Трампа

CNBC: в США кофе и чай подорожали на 14,5% за июль из-за тарифов Трампа

Розничные цены на кофе в США достигли исторического максимума, подскочив на 14,5% за июль 2025 года в годовом исчислении. Согласно данным Федерального бюро статистики труда, фунт молотого кофе (0,45 кг) теперь стоит $8,41 — на доллар больше, чем весной, сообщает CNBC.

Владельцы кафе от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса признались CNBC, что были вынуждены поднять цены на 18–25%.

«Наш эспрессо подорожал с $4,5 до $5,7 за чашку. Каждый третий клиент возмущается», — жалуется владелец сети «Brooklyn Grind» Майкл Родригес.

Парадокс статистики: несмотря на кофейный кризис, общий индекс цен на продукты в июле не изменился, оставаясь на 3% выше уровня 2024 года.

Ситуацию усугубляет рост стоимости чая после введения 35% пошлин на индийский импорт.

«Тарифы уничтожают малый бизнес. К осени цены на чайные пакетики вырастут еще на 20%», — заявил глава ассоциации «Tea Importers USA» Дэвид Лоу.

При этом 18 июля экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что торговые войны США не отразятся на стоимости кофе и какао — в большей степени цены на эти продукты формируются в зависимости от урожайности.

