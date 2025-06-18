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Эксперты объяснили, как торговые войны США изменят цены на кофе и какао

Экономист Табах: цены на кофе и какао формирует урожайность, а не торговые войны
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guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Торговые войны США не отразятся на стоимости кофе и какао – в большей степени цены на эти продукты формируются в зависимости от урожайности. К концу года они снизятся, так как прогнозируется хороший урожай, заявил 360.ru главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Отметим, что в мае какао-бобы и платина стали самыми подорожавшими товарами в мире – об этом сообщила газета «Известия». По данным нескольких бирж, акции на семена шоколадного дерева выросли на 11%. В то же время среди всех товаров на рынках мира больше всего подешевел кофе. Цена на робусту снизилась на 13,2%, а на арабику — на 11%.

В прошлом году зерна кофе и какао резко подскочили в цене из-за того, что производители не могли полностью удовлетворить спрос на фоне плохого урожая. Ожидается, что в этом году эту ситуацию удастся изменить – к концу года цены на кофе могут понизиться, в отличие от какао, отметил Табах.

«С какао пока все достаточно плохо. В целом на инфляцию это сильно не повлияет, потому что это только небольшая часть потребления», — пояснил он.

Что касается торговых войн, развернутых президентом США Дональдом Трампом, то пошлины действительно вырастут на некоторые товары, однако кофе и какао это не касается – их выращивают только в некоторых странах, отметил экономист.

С ним согласился директор Департамента бариста Глеб Невейкин – по его мнению, намного больше на стоимость кофе влияют климатические эффекты и повышенный спрос.

«У нас несколько особенный бизнес, поскольку мы покупаем дорогое зерно, на которое претендуют многие. В какой-то момент подключился Азиатский регион во главе с Китаем, страны арабского Востока. Кофе нужен всем, и его не хватает», — подчеркнул он, добавив, что в данном случае речь идет о жесткой рыночной конкуренции.

Напомним, в мае сообщалось, что в России за 2024 год стоимость закупки кофе для кофемашин в офисах выросла на 80% — с 854 до 1581 рублей за 1 кг. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, рост цен на кофе в России обусловлен сразу несколькими факторами. Главный из них — резкое повышение биржевой стоимости кофейного сырья из-за глобального роста потребления, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Чантурия уточнил, что за последний год цены на сырье на мировом рынке выросли в 2–2,5 раза.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в кофе.

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