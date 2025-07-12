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В США предупредили о подорожании бургеров из-за действий Трампа

Reuters: из-за 50%-ных пошлин Трампа для Бразилии в США подорожают бургеры
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Willy Kurniawanю/Reuters

В США подорожают бургеры из-за введенных администрацией президента Дональда Трампа пошлин в 50% на товары из Бразилии. Об этом пишет Reuters.

В публикации отмечается, что на фоне многолетней засухи поголовье крупного рогатого скота в США снизилось до рекордно низких значений, минимальных за 70 лет. Сейчас 21% американских закупок говядины приходится на Бразилию, при этом в первой половине 2025 года их объем удвоился по сравнению с 2024 годом. Из-за пошлин стране придется переориентироваться на других поставщиков. Предполагается, что альтернативой станут поставки из Австралии, Аргентины, Парагвая и Уругвая.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Уже 9 апреля дейстие пошлин было приостановлено, однако в июле Трамп отправил десяткам стран предупреждения о вводе повышенных пошлин с 1 августа, в том числе его получила Бразилия.

Ранее в Бразилии протестующие сожгли куклу в виде Трампа.

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