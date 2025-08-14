Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа

Вандал повредил Собор Святого Семейства, находящийся в центре города Анкоридж на Аляске, где пройдет саммит президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило местное издание Alaska.

По его информации, вечером 12 августа мужчина забросал кирпичами окна церкви и соседний книжный магазин.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики. По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

