В США узнали, какую сделку Трамп предложит Путину

WP: Трамп на встрече с Путиным обсудит обмен территориями между РФ и Украиной
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп во время переговоров на Аляске предложит президенту России Владимиру Путину сделку по Украине по формуле «территории в обмен на прекращение огня». Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По мнению собеседника издания, эта формула разумна и «это реальность».

В статье также говорится, что в случае отказа Путина от предлагаемой сделки Трамп готов ввести новые антироссийские санкции, поскольку такой ответ станет для него «унижением».

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске. Встреча пройдет на военной базе Эльмендорф – Ричардсон возле Анкориджа. Старт переговоров запланирован на 22:30 по московскому времени, они начнутся с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров будут только переводчики.

Ключевая тема предстоящих переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
