Белгородцам посоветовлали купить смартфоны для оповещения о БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона, у которых нет смартфонов, приобрести их, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении атак беспилотников, сообщает РИА Новости.
По словам Гладкова, в регионе используется три источника оповещения об опасностях атаки БПЛА — это радио, звуковая сирена и мессенджеры.
Он назвал оповещения в мессенджерах Мах и Telegram самым оперативным и надежным источником информации и призвал не пренебрегать данными способами связи.
Такие заявления глава региона сделал после очередной атаки ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали люди. Ущерб нанесен зданию областного правительства и автомобилям.
Подобная атака беспилотников наблюдалась и в Ростове-на-Дону, после чего в городе ввели режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в Белгороде перекрыт центр города.