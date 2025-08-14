Белгородцам посоветовлали купить смартфоны для оповещения о БПЛА

Гладков призвал жителей белгородцев купить смартфоны для оповещения о БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона, у которых нет смартфонов, приобрести их, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении атак беспилотников, сообщает РИА Новости.

По словам Гладкова, в регионе используется три источника оповещения об опасностях атаки БПЛА — это радио, звуковая сирена и мессенджеры.

Он назвал оповещения в мессенджерах Мах и Telegram самым оперативным и надежным источником информации и призвал не пренебрегать данными способами связи.

Такие заявления глава региона сделал после очередной атаки ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали люди. Ущерб нанесен зданию областного правительства и автомобилям.

Подобная атака беспилотников наблюдалась и в Ростове-на-Дону, после чего в городе ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Белгороде перекрыт центр города.