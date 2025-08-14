На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белгородцам посоветовлали купить смартфоны для оповещения о БПЛА

Гладков призвал жителей белгородцев купить смартфоны для оповещения о БПЛА
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона, у которых нет смартфонов, приобрести их, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении атак беспилотников, сообщает РИА Новости.

По словам Гладкова, в регионе используется три источника оповещения об опасностях атаки БПЛА — это радио, звуковая сирена и мессенджеры.

Он назвал оповещения в мессенджерах Мах и Telegram самым оперативным и надежным источником информации и призвал не пренебрегать данными способами связи.

Такие заявления глава региона сделал после очередной атаки ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали люди. Ущерб нанесен зданию областного правительства и автомобилям.

Подобная атака беспилотников наблюдалась и в Ростове-на-Дону, после чего в городе ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Белгороде перекрыт центр города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами