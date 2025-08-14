Самолеты авиакомпании «Якутия» могут летать из России на Аляску

Авиакомпания «Якутия» имеет право осуществлять полеты между Россией и американским штатом Аляска. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе перевозчика.

Там уточнили, что «Якутия» имеет действующие в настоящее время допуски Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на полеты между Российской Федерацией и Аляской».

Несколько лет назад самолеты авиакомпании летали между Якутском и Анкориджем с промежуточной посадкой в Петропавловске - Камчатском.

10 июля МИД России заявил, что восстановлению сотрудничества между Россией и США могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

В этот же день исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что переговоры о возможном открытии прямого авиасообщения между Россией и США ведутся, однако говорить о конкретных сроках запуска прямых рейсов между странами пока рано.

Ранее глава AmCham допустил возобновление прямого авиасообщения между США и РФ к концу 2025 года.