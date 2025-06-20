Глава AmCham допустил возобновление прямого авиасообщения между США и РФ к концу 2025 года

Эйджи: есть шанс восстановить прямое авиасообщение между РФ и США

Есть шанс восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца 2025 года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи, передает РИА Новости.

«Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия работают над запуском прямых рейсов.

Как отметил востоковед Леонид Цуканов, ключевым препятствием остается отсутствие гарантий со стороны Эр-Рияда, что российские самолеты не будут задержаны по запросу третьих стран. Он пояснил, что несмотря на независимость Саудовской Аравии от коллективных санкционных механизмов, таких как в ЕС, стратегическая близость с США создает риски внешнего давления на королевство.

Ранее Россия предложила США возобновление прямого авиасообщения.