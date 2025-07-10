В МИД рассказали, что могло бы поспособствовать восстановлению сотрудничества РФ и США

МИД: авиасообщение между РФ и США способствовало бы возобновлению сотрудничества

Восстановлению сотрудничества между Россией и США могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, беспрепятственных контактов между обществами двух государств и на восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Подчеркнута важность работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий», — подчеркнули в российском МИД.

В публикации утверждается, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» по линии внешнеполитических ведомств двух стран будет продолжен.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио прошла в Малайзии. По данным РИА Новости, переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут.

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубио находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Ранее Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США.