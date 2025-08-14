Самый высокий вулкан Евразии стал еще выше после извержения

Ключевская Сопка (самый высокий из действующих вулканов Евразии) стала выше после недавнего извержения. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Извержение на вулкане началось 30 июля. Наблюдался сход раскаленной лавы по западному склону, мощное свечение над вулканом, взрывы. Причиной стало землетрясение на Камчатке, магнитуда которого достигла 8,8. Спустя почти две недели вулкан Ключевской начал второе извержение в году, выбросив 10км столб пепла в воздух.

К данному моменту извержение завершилось, но возможны небольшие выбросы из-за оседания магмы. В кратере, отмечает Amur Mash, появился шлаковый конус, который видно из ближайших сел.

На сколько увеличился вулкан пока неизвестно. Ранее его высота варьировалась от 4688 до 4750 метров.

Произошедшее у берегов Камчатки сильнейшее за 73 года землетрясение пробудило также вулкан Крашенинникова и Мутновскую Сопку.

Ранее пепловое облако от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского.