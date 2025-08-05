На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пепел и ядовитый газ»: раскрыта опасность пробудившихся на Камчатке вулканов

Геолог Махоткин: извергающиеся на Камчатке вулканы опасны выбросами пепла
true
true
true
close
Артем Шелдовицкий, гид компании «Снежная долина»/Telegram-канал «ИВиС ДВО РАН»

Произошедшее у берегов Камчатки сильнейшее за 73 года землетрясение пробудило вулканы – выбросы пепла отмечались на Ключевской, Мутновской сопках, Крашенинникова и других. Опасность наблюдаемых явлений зависит от высоты выбросов – так, если она превысит 10 тыс. км, то пепел может попасть в стратосферу, отразиться на полетах самолетов и разнестись вокруг на большое расстояние, объяснил 360.ru геолог и вулканолог Иван Махоткин.

Ученый отметил, что происходящее на Камчатке многие называют просто выбросом пепла, однако это неверно – происходит именно массовое извержение вулканов. Хотя выбросы являются частью этого явления, это не одно и то же, подчеркнул геолог. Главной причиной активности вулканов являются сейсмические сдвиги Тихоокеанской плиты вследствие землетрясения.

«Из-за сейсмоактивности активизировалась вся вулканическая деятельность, которая находится выше Тихоокеанской плиты под Камчаткой. Она погружается наклонно в сторону Охотского моря, на запад полуострова», — пояснил Махоткин.

В пепле и массе, выходящих из глубины вулканов, содержатся вредные вещества, в том числе газы, уксусы, образующие при соединении с водой опасные кислоты, отметил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. По его словам, состав извергаемой смеси неоднороден – в разных вулканах он разный, но в любом случае, если вулкан находится далеко от населенных пунктов, то до людей могут долететь лишь мелкие фракции выбрасываемой смеси, напоминающие обычную сажу. Если же человек находится слишком близко к активной «огненной горе», то есть угроза отравления ядовитыми газами, предупредил Фролов.

Также большую опасность вулканы представляют в случае, если выбросы пепла очень высокие – более 10 тыс. км вверх. В этом случае пепел разносится в округе на 2-3 тыс. км, а также попадает в стратосферу, пояснил Махоткин.

«Это может повлиять на отражение солнечных лучей и движение самолетов», — добавил он.

Сегодня на Камчатке ситуация складывается куда более спокойная – пепел разлетается лишь на 4-5 км, что не является опасным показателем, так как сажа собирается непосредственно около места извержения, заключил ученый.

Напомним, сильнейшее за последние 73 года землетрясение магнитудой 8,8 баллов произошло в Тихом океане у берегов Камчатки 31 июля. После толчков началось извержение вулкана Ключевская Сопка, а за 12 часов после землетрясения было зафиксировано более 130 ощущаемых афтершоков.

Сегодня в главном управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что вулканам Ключевскому (Ключевской сопке) и Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Шлейф от выброса пепла на Ключевском распространился в юго-восточном направлении, а от Крашенинникова в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Подчеркивается, что на пути распространения пепловых шлейфов населенных пунктов нет.

Ранее сообщалось, что поток лавы с вулкана Ключевской может угрожать туристам на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами