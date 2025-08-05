«Пепел и ядовитый газ»: раскрыта опасность пробудившихся на Камчатке вулканов

Произошедшее у берегов Камчатки сильнейшее за 73 года землетрясение пробудило вулканы – выбросы пепла отмечались на Ключевской, Мутновской сопках, Крашенинникова и других. Опасность наблюдаемых явлений зависит от высоты выбросов – так, если она превысит 10 тыс. км, то пепел может попасть в стратосферу, отразиться на полетах самолетов и разнестись вокруг на большое расстояние, объяснил 360.ru геолог и вулканолог Иван Махоткин.

Ученый отметил, что происходящее на Камчатке многие называют просто выбросом пепла, однако это неверно – происходит именно массовое извержение вулканов. Хотя выбросы являются частью этого явления, это не одно и то же, подчеркнул геолог. Главной причиной активности вулканов являются сейсмические сдвиги Тихоокеанской плиты вследствие землетрясения.

«Из-за сейсмоактивности активизировалась вся вулканическая деятельность, которая находится выше Тихоокеанской плиты под Камчаткой. Она погружается наклонно в сторону Охотского моря, на запад полуострова», — пояснил Махоткин.

В пепле и массе, выходящих из глубины вулканов, содержатся вредные вещества, в том числе газы, уксусы, образующие при соединении с водой опасные кислоты, отметил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. По его словам, состав извергаемой смеси неоднороден – в разных вулканах он разный, но в любом случае, если вулкан находится далеко от населенных пунктов, то до людей могут долететь лишь мелкие фракции выбрасываемой смеси, напоминающие обычную сажу. Если же человек находится слишком близко к активной «огненной горе», то есть угроза отравления ядовитыми газами, предупредил Фролов.

Также большую опасность вулканы представляют в случае, если выбросы пепла очень высокие – более 10 тыс. км вверх. В этом случае пепел разносится в округе на 2-3 тыс. км, а также попадает в стратосферу, пояснил Махоткин.

«Это может повлиять на отражение солнечных лучей и движение самолетов», — добавил он.

Сегодня на Камчатке ситуация складывается куда более спокойная – пепел разлетается лишь на 4-5 км, что не является опасным показателем, так как сажа собирается непосредственно около места извержения, заключил ученый.

Напомним, сильнейшее за последние 73 года землетрясение магнитудой 8,8 баллов произошло в Тихом океане у берегов Камчатки 31 июля. После толчков началось извержение вулкана Ключевская Сопка, а за 12 часов после землетрясения было зафиксировано более 130 ощущаемых афтершоков.

Сегодня в главном управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что вулканам Ключевскому (Ключевской сопке) и Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Шлейф от выброса пепла на Ключевском распространился в юго-восточном направлении, а от Крашенинникова в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Подчеркивается, что на пути распространения пепловых шлейфов населенных пунктов нет.

Ранее сообщалось, что поток лавы с вулкана Ключевской может угрожать туристам на Камчатке.