На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел

МЧС: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

На вулкане Ключевской был зафиксирован выброс пепла на высоту до 10 километров. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

«Утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10 000 метров при высоте самого исполина — 4750 метров. Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пепловый шлейф начал распространяться в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. По данным ведомства, незначительное количество пепла может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатск и Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.