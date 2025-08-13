Пепловое облако от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского

РАН: пепел от Ключевского вулкана добрался до Петропавловска-Камчатского

Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала Единой геофизической службы РАН.

«Распространение пеплового облака на юго-запад от вулкана зафиксировано на спутниковом снимке Himawari-9. Пепловое облако размером 350х110 километров продолжает перемещаться на высоте 4,5 километра», — сказано в сообщении.

По данным ученых, в целом интенсивность выбросов снизилась до 5,5 километра над уровнем моря.

Однако в пресс-службе МЧС Камчатского края предупреждают о выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах. Спасатели предупредили, что пепловый шлейф распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов.

Жителей просят закрыть все окна и двери и не выходить на улицу без необходимости. На воздухе рекомендуется надевать респиратор или марлевую повязку.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.