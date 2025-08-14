Депутаты предложили компенсировать платные медицинские услуги

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили предложение с просьбой изучить вопрос компенсации гражданам платных медицинских услуг, если бесплатные были недоступны. Об этом сообщило РИА Новости.

Авторы инициативы — лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут», — сказал Миронов агентству.

Лантратова во время разговора с агентством также указала на случаи, когда человек ждет бесплатного осмотра и сбора анализов, однако в поликлинике нет мест, оборудования или врачей, после чего он вынужден обратиться в платную клинику.

Она уточнила, что депутаты предлагают выплачивать компенсации в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему обязательного медицинского страхования.

Необходимо дать людям уверенность в том, что если они заплатили за то, что им положено по праву, государство все возместит, добавила депутат.

До этого Миронов сообщал, что его партия предлагает ежемесячно выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком, индексировать пенсии каждый квартал, а в декабре выплачивать 13-ю зарплату и 13-ю пенсию.

