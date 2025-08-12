На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести выплату на школьный набор

Миронов предложил с 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора
m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести выплату для покупки школьного набора к первому сентября. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Сумму, которую он предлагает выплачивать, депутат не назвал.

Он также рассказал, что партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ежемесячно выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком, индексировать пенсии каждый квартал, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию.

По его словам, деньги в стране есть, но «нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь».

Согласно исследованию компании «Платформа ОФД», средняя цена минимального школьного набора в июне — июле этого года увеличилась на 7% и составила 16 219 рублей.

В конце прошлого месяца глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к вице-премьер-министру Дмитрию Чернышенко с просьбой прояснить ситуацию из-за роста цен на школьные товары.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить матпомощь к учебному году.

