В России предложили ввести «социальную десятину» ради пенсионеров

Глава института Зиновьева: в РФ нужно ввести социальную десятину, налог в 10%

В России необходимо ввести «социальную десятину» — целевой налог в размере 10% для людей, чей доход превышает 30 млн рублей в год. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на заявление президента Биографического института Александра Зиновьева Ольги Зиновьевой.

«Для этого налога должен быть создан какой-то российский банк помощи нуждающимся пенсионерам — своеобразная федеральная касса взаимопомощи для тех, кто вынужден существовать на крохе с барского экономического стола», — заявила она.

По словам женщины, детали создания подобного финансового института необходимо обсуждать отдельно. В ходе выстпуления она назвала цены в театрах и музеях России «просто заоблачными». Помимо этого, Зиновьева обрушилась с критикой на данные Росстата, который, по ее словам, «усредняет все невозможное до усреднения и подсовывает нам цифры, которые <...> вызывают покачивание головы».

Она добавила, что при учете средней пенсии пожилые люди должны питаться, оплачивать коммунальные услуги и покупать лекарства на 800 рублей в день. Глава института подчеркнула, что подобные цифры не соответствуют действительности.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что многодетным родителям нужно не снижать пенсионный возраст, а начислять больше пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме ответили, кто из россиян может досрочно выйти на пенсию.