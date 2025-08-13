Ветеран, сидевший на параде рядом с Путиным и Си Цзиньпином, отметил 100 лет

Сидевшему рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде ветерану исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который сидел на параде Победы в Москве рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, встретил 100-й день рождения. Об этом ТАСС сообщила его дочь Людмила Знаменская.

«Он живет под Тулой, к нему сегодня местные власти приходили поздравить, папа счастливый, даже такую фразу сказал: «Пошел на рекорд». Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — сказала женщина.

Знаменская добавила, что ее отец встретил день рождения в замечательном праздничном настроении. По ее словам, представители областной администрации вручили Знаменскому букет из 101 розы.

Женщина отметила, что ветеран до сих пор находится под впечатлением от встречи с Путиным. Знаменская уточнила, что глава государства «был очень доступен» для общения.

3 августа в Алма-Ате военнослужащие вручили от имени министра обороны Казахстана Даурена Косанова письменное поздравление со 100-летним юбилеем ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Белозерову. Поздравление сопровождалось выступлением духового оркестра.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина.