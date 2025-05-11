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Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

Ветеран ВОВ Жучков рассказал, как ему удалось рассмешить Путина
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассмешил президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

После парада, проходившего по случаю 80-летия Победы, ветеран пообщался с российским лидером и на его вопрос, как дела и здоровье, ответил шуткой.

«[Путин] спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — поделился Жучков.

9 мая Путин во время парада Победы в Москве с трибуны на Красной площади заявил, что ветераны Великой Отечественной войны являются ориентиром для России. Он подчеркнул, что современные россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее сообщалось, что Парад Победы в Москве посетили четверо ветеранов старше 100 лет.

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80 лет Победы
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