В Алма-Ате военные с оркестром поздравили фронтовика со 100-летним юбилеем

В Алма-Ате военнослужащие вручили от имени министра обороны Казахстана Даурена Косанова письменное поздравление со 100-летним юбилеем ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Белозерову. Поздравление сопровождалось выступлением духового оркестра, пишет РИА Новости.

В сообщении минобороны республики говорится, что военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района во главе с полковником Арманом Турганбаевым пришли к ветерану домой, чтобы поздравить его со знаменательной датой. К ним присоединились представители Алматинского филиала республиканского общественного объединения «Ветераны вооруженных сил РК» и Национального военно-патриотического центра.

В начале войны Владимир Белозеров учился в железнодорожном училище. В 1943 году, в 17 лет, он поступил в Барнаульское пехотное училище и вскоре был отправлен на фронт. Сообщается, что красноармеец сражался в составе 280-го стрелкового полка 92-й гвардейской дивизии 3-го Украинского фронта и получил первое боевое крещение на украинской земле. По воспоминаниям фронтовика, одним из самых тяжелых испытаний стало форсирование Днепра, во время которого он получил серьезное ранение в голову и после был демобилизован.

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