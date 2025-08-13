Во Франции рассказали, что крупнейший за 76 лет пожар мог быть вызван поджогом

AFP: во Франции подозревают, что крупнейший за 76 лет пожар был вызван поджогом

Крупнейший пожаров во Франции с 1949 года, который продолжается в департаменте Од уже неделю, мог быть начаться из-за поджога. Об этом пишет AFP со ссылкой на прокурора Монпелье Кристофа Барре, передает РИА Новости.

По словам прокурора, проведенная экспертиза показала, что условия возникновения пожара указывают на то, что он мог стать результатом умышленных действий.

Барре отметил, что точной информации о причинах пожара нет, и это всего лишь первоначальная оценка, которую необходимо подтвердить многочисленными дополнительными исследованиями. На такое расследование потребуется большее количество времени, заключил он.

Днем 7 августа сообщалось, что лесной пожар в префектуре Од на юге Франции не могут ликвидировать уже двое суток. Сгорели не менее 25 жилых домов, пострадали 35 автомобилей, а также электричество в регионе. Кроме того, по данным властей, врачам не удалось спасти жизнь одного человека.

Глава французского МВД Брюно Ретайо назвал лесной пожар в департаменте Од самым крупным с 1949 года. В свою очередь, премьер-министр Франции Франсуа Байро описал происходящее как «катастрофу небывалого масштаба».

Ретайо добавил, что для борьбы с огнем задействовано 2150 пожарных, 600 единиц техники и специализированная авиация. Более того, с четверга, 7 августа, к задаче будут привлечены военные средства, в том числе три вертолета и несколько десятков солдат.

Ранее в Канаде упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар.