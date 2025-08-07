На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар

В Канаде птица уронила с неба рыбу на линию электропередачи и устроила пожар
true
true
true
close
British Columbia Fire Department

В Канаде птица уронила с неба рыбу на линию электропередачи, что привело к крупному пожару, пишет HuffPost.

Как сообщили в пожарно-спасательной службе Эшкрофта, скопа, возможно, поймала рыбу в реке примерно в трех километрах от места происшествия, но, взлетев с тяжелой добычей в лапах в жаркий летний день, устала и выронила ее прямо на провода. При соприкосновении с высоковольтной линией рыба могла вызвать искру или образовать раскаленные угли, которые затем упали на сухую траву и спровоцировали пожар.

Благодаря пожарным огонь был быстро ликвидирован. Инцидент привел к отключению электричества в ближайшем городе. Хотя официальное расследование еще продолжается, версия с участием скопы считается наиболее правдоподобной.

Ранее в городе в США с неба упал таинственный купол, удививший местных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами