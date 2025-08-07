Упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар

В Канаде птица уронила с неба рыбу на линию электропередачи и устроила пожар

В Канаде птица уронила с неба рыбу на линию электропередачи, что привело к крупному пожару, пишет HuffPost.

Как сообщили в пожарно-спасательной службе Эшкрофта, скопа, возможно, поймала рыбу в реке примерно в трех километрах от места происшествия, но, взлетев с тяжелой добычей в лапах в жаркий летний день, устала и выронила ее прямо на провода. При соприкосновении с высоковольтной линией рыба могла вызвать искру или образовать раскаленные угли, которые затем упали на сухую траву и спровоцировали пожар.

Благодаря пожарным огонь был быстро ликвидирован. Инцидент привел к отключению электричества в ближайшем городе. Хотя официальное расследование еще продолжается, версия с участием скопы считается наиболее правдоподобной.

