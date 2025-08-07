Пожарные двое суток не могут потушить бушующий лесной пожар во Франции

Лесной пожар в префектуре Од на юге Франции, площадь возгорания превысила 16 тыс. гектаров, не могут ликвидировать уже двое суток. Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что на данный момент сгорели не менее 25 жилых домов, пострадали 35 автомобилей, а также электричество в регионе. Кроме того, по данным властей, врачам не удалось спасти жизнь одного человека.

«13 человек получили травмы, в частности, двое гражданских лиц и одиннадцать пожарных. Двое из них находится в критическом состоянии. На данный момент родственники сообщают о трех пропавших без вести», — подтвердила префектура.

Жителей нескольких небольших деревень эвакуировали и разместили в 13 временных пунктах. Отмечается, что на место происшествия для ликвидации огня направили около 2 тыс. пожарных, а также военные подразделения и несколько самолетов.

До этого глава французского МВД Брюно Ретайо назвал лесной пожар в департаменте Од самым крупным с 1949 года. В свою очередь, премьер-министр Франции Франсуа Байро описал происходящее как «катастрофу небывалого масштаба».

Ранее в Канаде упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар.