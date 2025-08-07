На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожарные двое суток не могут потушить бушующий лесной пожар во Франции

Пожар на юге Франции продолжается, площадь возгорания превысила 16 тыс. гектаров
true
true
true

Лесной пожар в префектуре Од на юге Франции, площадь возгорания превысила 16 тыс. гектаров, не могут ликвидировать уже двое суток. Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что на данный момент сгорели не менее 25 жилых домов, пострадали 35 автомобилей, а также электричество в регионе. Кроме того, по данным властей, врачам не удалось спасти жизнь одного человека.

«13 человек получили травмы, в частности, двое гражданских лиц и одиннадцать пожарных. Двое из них находится в критическом состоянии. На данный момент родственники сообщают о трех пропавших без вести», — подтвердила префектура.

Жителей нескольких небольших деревень эвакуировали и разместили в 13 временных пунктах. Отмечается, что на место происшествия для ликвидации огня направили около 2 тыс. пожарных, а также военные подразделения и несколько самолетов.

До этого глава французского МВД Брюно Ретайо назвал лесной пожар в департаменте Од самым крупным с 1949 года. В свою очередь, премьер-министр Франции Франсуа Байро описал происходящее как «катастрофу небывалого масштаба».

Ранее в Канаде упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами