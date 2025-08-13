На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали возможную причину крушения Ан-24 в Приамурье

SHOT: экипаж разбившегося в Тынде Ан-24 ошибся в расчетах высоты
true
true
true
close
Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

Пилоты самолета Ан-24, потерпевшего крушение в июле в Амурской области, могли перепутать расчет высоты и оказаться на 600 метров ниже требуемого уровня. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на выводы специалистов.

По данным источника канала, во время посадки экипаж ориентировался на давление по системе QNH, приведенное к уровню моря, тогда как карты захода предполагали использование системы QFE, при которой давление измеряется от уровня аэродрома.

По предварительной версии, это и привело к тому, что воздушное судно шло ниже необходимой высоты. При выполнении разворота самолет задел кроны деревьев и потерпел крушение.

24 июня в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 км от города.

На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось. В связи с этим власти двух российских регионов — Амурской области и Хабаровского края — объявили трехдневный траур.

Ранее спасатели эвакуировали людей с вулкана на Камчатке после инцидента с пилотом вертолета.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами