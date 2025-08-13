Эксперты назвали возможную причину крушения Ан-24 в Приамурье

Пилоты самолета Ан-24, потерпевшего крушение в июле в Амурской области, могли перепутать расчет высоты и оказаться на 600 метров ниже требуемого уровня. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на выводы специалистов.

По данным источника канала, во время посадки экипаж ориентировался на давление по системе QNH, приведенное к уровню моря, тогда как карты захода предполагали использование системы QFE, при которой давление измеряется от уровня аэродрома.

По предварительной версии, это и привело к тому, что воздушное судно шло ниже необходимой высоты. При выполнении разворота самолет задел кроны деревьев и потерпел крушение.

24 июня в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 км от города.

На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось. В связи с этим власти двух российских регионов — Амурской области и Хабаровского края — объявили трехдневный траур.

