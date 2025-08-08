Спасатели эвакуировали людей с вулкана на Камчатке после инцидента с пилотом вертолета

МЧС: с вулкана на Камчатке эвакуированы 6 человек после инцидента с вертолетом

Вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после экстренной посадки коммерческого вертолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«‎Спасатели оперативно прибыли на вертолете Ми-8 МЧС России и эвакуировали всех в город Елизово», — сказано в сообщении.

Уточняется, что никто из эвакуированных не пострадал.

До этого стало известно, что пилотом, экстренно посадившим воздушное судно на Камчатке и умершим почти сразу после этого, оказался местный рыбопромышленник и миллионер Игорь Кан. Бизнесмен вместе со знакомыми отправились полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. Однако по пути мужчине стало плохо, тем не менее он смог посадить вертолет на вулкан Крашенинникова.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ организовали проверку по факту произошедшего.

