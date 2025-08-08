На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели эвакуировали людей с вулкана на Камчатке после инцидента с пилотом вертолета

Вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после экстренной посадки коммерческого вертолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«‎Спасатели оперативно прибыли на вертолете Ми-8 МЧС России и эвакуировали всех в город Елизово», — сказано в сообщении.

Уточняется, что никто из эвакуированных не пострадал.

До этого стало известно, что пилотом, экстренно посадившим воздушное судно на Камчатке и умершим почти сразу после этого, оказался местный рыбопромышленник и миллионер Игорь Кан. Бизнесмен вместе со знакомыми отправились полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. Однако по пути мужчине стало плохо, тем не менее он смог посадить вертолет на вулкан Крашенинникова.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ организовали проверку по факту произошедшего.

1 августа известный авиамоделист и конструктор Владимир Трапезников испытывал вертолет собственной сборки в Кировской области. При запуске двигателя и наборе оборотов лопасти оторвались, в результате чего одна из них пробила мужчине голову.

Ранее МАК раскрыл первые данные с черных ящиков разбившегося Ан-24.

