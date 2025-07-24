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Главы Минтранса и Росавиации вылетели в Амурскую область, где разбился Ан-24

Минтранс: Никитин и глава Росавиации Ядров вылетели на место крушения Ан-24
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров вылетели на место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что Никитин возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий происшествия.

«В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Росавиации, Ространснадзора, Минздрава, Минтруда, Минфина, Минвостокразвития, МВД, Социального фонда России, правительства Амурской области», — говорится в заявлении.

Ан-24, на борту которого находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение 24 июля. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но по пути пропал с радаров. Более того, члены экипажа перестали выходить на связь.

На поиски воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. Экипаж вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС РФ, во время поисков обнаружил горящий фюзеляж Ан-24. Предварительно, в результате ЧП никто из находившихся на борту людей не выжил.

Как рассказали в оперативных службах, в качестве возможной причины происшествия рассматривается ошибка экипажа при заходе самолета на посадку. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что членами экипажа были жители региона.

Ранее журналисты выяснили, что разбившийся Ан-24 произвели на Украине.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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