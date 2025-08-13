Десятки человек пострадали при ударе тайфуна «Подыль» по Тайваню

В результате удара тайфуна «Подыль» по Тайваню пострадали 33 человека, один пропал без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.

По данным CEOC, наибольшее число пострадавших зафиксировали в городах Тайдун и Гаосюн — по 13 человек в каждом. Пропавшим без вести является рыбак, которого могло унести в море. Его поиски затрудняются из-за ливня и сильного ветра.

В центре отметили, что в результате тайфуна также произошли отключения электроэнергии. По предварительной информации, без электричества остались более 130 тысяч домохозяйств. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена в 76 тысячах домохозяйствах, отметили в CEOC.

В июле российские туристы в Таиланде остались без электричества и доступа к пляжам из-за тропического шторма «Випха». По словам туристов, в результате погодного явления были сломаны деревья и рекламные щиты на Пхукете, а в воздухе витали крыши вилл и остановок.

Ранее мощный тайфун обрушился на юг Китая.