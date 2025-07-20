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Ураганный ветер оставил туристов из РФ в Таиланде без света и пляжей

SHOT: тайфун «Випха» дошел до Таиланда, туристы из РФ заявили о закрытии пляжей
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Российские туристы в Таиланде остались без электричества и доступа к пляжам из-за тропического шторма Випха. Об этом рассказали Telegram-каналу SHOT российские туристы, передает Life.

По словам туристов, сейчас шторм ломает деревья и рекламные щиты на Пхукете, а в воздухе витают крыши вилл и остановок. На фоне разгула стихии почти все рестораны и пляжи в городе закрыты, а власти предупреждают о риске наводнений и схода оползней.

По словам премьер-министра и министра внутренних дел Таиланда Пхумтама Вечаячая, возможно превышение уровня воды в реке Меконг. Властям регионов было поручено уделять особое внимание районам, где выпало более 90 мм осадков, зонам с высоким риском наводнений и районам, в которых есть сложности с обеспечением дренажа воды.

До этого жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна «Випха».

Ранее в Таиланде задержали 16-летнего подростка из РФ.

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