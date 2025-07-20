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Мощный тайфун обрушился на юг Китая

CCTV: на побережье Тайшаня в Китае обрушился тайфун «Випха»
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Тайфун «Випха» обрушился на побережье города Тайшань в южной провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

По данным CCTV, тайфун достиг побережья примерно в 17:50 по местному времени (12:50 мск) 20 июля. После выхода на сушу «Випха» ослаб до уровня сильного тропического шторма. По данным на 18:00 (13:00 мск), максимальная сила ветра вблизи центра тайфуна достигала 30 м/с.

Сообщается, что «Випха» прошел рядом с городом, частично задев его территорию. В городской обсерватории отметили, что эпицентр стихии находился примерно в 90 км к юго-западу от Гонконга.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 баллов.

В результате региональное МЧС в 20:06 по местному времени (11:06 мск) объявило угрозу цунами высотой до двух метров. Жителям прибрежных районов рекомендовали уйти на возвышенность.

Позже в ведомстве заявили, что опасность миновала. По информации Камчатского центра по гидрометеорологии, сейсмическая активность у побережья не привела к возникновению волн.

Ранее на северных Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения.

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