Ученые рассказали о последствиях разлива мазута в Черном море

Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

«Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы», — говорится в заявлении.

В конце июня сообщалось, что туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.