Россияне застряли в грузинском аэропорту более чем на 10 часов

Пассажиры Red Wings застряли в аэропорту Батуми более чем на десять часов

Пассажиры российской авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту грузинского Батуми более чем на десять часов в ожидании вылета в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вылет в московский аэропорт Домодедово должен был состояться во вторник, 12 августа, в 21:00. Однако своевременной посадки на рейс не было.

По словам источника, представители перевозчика заявили, что причиной переноса рейса стали технические проблемы с воздушным судном. Однако позже объяснили задержку рейса сильным ветром, из-за которого пилоты якобы не могут взлететь. Гостиницу для пассажиров задерживающегося рейса так и не предоставили.

Недавно общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило внести в законодательство изменения, предусматривающие сокращение числа рейсов иностранных авиакомпаний в Россию в случае систематического нарушения прав российских пассажиров.

Претензии пассажиров к ряду иностранных перевозчиков, включая Turkish Airlines и Egypt Air, появились на фоне сбоев в мае, связанных с временным закрытием аэропортов. Пассажиры сообщали об отсутствии питания и гостиниц при длительных задержках, а также о случаях, когда их не выпускали из самолетов. Turkish Airlines, в свою очередь, начала практиковать неполную загрузку багажа на рейсах в Россию.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали и отменили более 20 рейсов.