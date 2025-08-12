Авиакомпании хотят наказывать за нарушение прав пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило внести в законодательство изменения, предусматривающие сокращение числа рейсов иностранных авиакомпаний в Россию в случае систематического нарушения прав российских пассажиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Причиной этой инициативы послужили повторные случаи неполной загрузки багажа на рейсах Turkish Airlines в минувшие выходные, 9-10 августа. С начала лета, авиакомпания начала оставлять часть багажа при полетах в Россию, объясняя это необходимостью увеличить запас топлива из-за ограничений в работе некоторых аэропортов.

ООП планирует обратиться в Минтранс с предложением ужесточить ответственность иностранных авиаперевозчиков за такие нарушения прав российских пассажиров, как непредоставление питания при длительных задержках и преднамеренная недозагрузка багажа.

В объединении предлагают закрепить в российском воздушном законодательстве механизм ответственности за подобные нарушения, позволяющий сокращать частоту рейсов иностранных авиакомпаний, допускающих повторные нарушения. В ООП считают, что данную меру следует применять по окончании сезона отпусков, например, с началом осенне-зимнего расписания или с января. Заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов сообщил, что соответствующее предложение будет направлено авиационным властям в ближайшее время.

Претензии пассажиров к ряду иностранных перевозчиков, включая Turkish Airlines и Egypt Air, появились на фоне сбоев в мае, связанных с временным закрытием аэропортов. Пассажиры сообщали об отсутствии питания и гостиниц при длительных задержках, а также о случаях, когда их не выпускали из самолетов. Turkish Airlines, в свою очередь, начала практиковать неполную загрузку багажа на рейсах в Россию.

Ранее турецкая авиакомпания запретила пассажирам провозить «умные» чемоданы.