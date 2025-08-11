Turkish Airlines вновь не отправила часть багажа пассажиров на рейсах в РФ

Turkish Airlines не загрузила 215 мест багажа на рейсах из Антальи в Москву

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково в Telegram-канале.

«Информация для пассажиров рейсов Turkish Airlines, прибывающих из Антальи в Москву 11.08.2025! К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о четырех рейсах. В общей сложности авиакомпания не загрузила 215 мест багажа. Часть прибудет в Москву рейсом TK-211 из Антальи 12 августа в 00:30. Информация о времени прибытия остального багажа будет опубликована дополнительно.

Во Внуково заявили, что Turkish Airlines приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для скорейшей доставки.

Накануне сообщалось, что авиакомпания не загрузила 730 мест багажа пассажиров пяти рейсов из Антальи в Москву.

8 августа в пресс-службе аэропорта Внуково рассказали, что Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на четырех рейсах из Антальи во Внуково.

Ранее турецкая авиакомпания запретила пассажирам провозить «умные» чемоданы.