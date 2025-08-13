На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, стоит ли при укусе клеща принимать антибиотики

Врач Неронов: антибиотики при укусе клеща принимаются только по назначению врача
true
true
true
close
Freepik

Антибиотики при укусе клеща принимаются только по назначению врача, причем в первые трое суток. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Профилактический антибиотик, например доксициклин, может быть оправдан, если клещ сидел (в коже — «Газета.Ru») больше суток, если вы в эндемичной зоне, если клещ живой и целый, и если у вас нет противопоказаний — например, аллергические реакции», — сказал специалист.

Он добавил, что даже если пострадавший принял антибиотик, он должен наблюдать за своим состоянием минимум месяц. Что касается анализов на боррелии, вирус энцефалита, анаплазмы, бабезии, их необходимо сдавать сразу.

Если клещ не выжил, по его словам, необходимо сдать кровь на антитела: IgM и IgG. Первый анализ — через 10-14 дней после укуса, второй — через 4-6 недель.

До этого Неронов предупредил о второй волне активности клещей в августе. В конце лета просыпаются молодые особи, то есть личинки и нимфы, которые, несмотря на крошечный размер, представляют не меньшую опасность. Они спокойно переносят клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и бабезиоз, отметил врач.

Ранее россиянам объяснили порядок действий при укусе клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами