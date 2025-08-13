Врач раскрыл, стоит ли при укусе клеща принимать антибиотики

Антибиотики при укусе клеща принимаются только по назначению врача, причем в первые трое суток. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Профилактический антибиотик, например доксициклин, может быть оправдан, если клещ сидел (в коже — «Газета.Ru») больше суток, если вы в эндемичной зоне, если клещ живой и целый, и если у вас нет противопоказаний — например, аллергические реакции», — сказал специалист.

Он добавил, что даже если пострадавший принял антибиотик, он должен наблюдать за своим состоянием минимум месяц. Что касается анализов на боррелии, вирус энцефалита, анаплазмы, бабезии, их необходимо сдавать сразу.

Если клещ не выжил, по его словам, необходимо сдать кровь на антитела: IgM и IgG. Первый анализ — через 10-14 дней после укуса, второй — через 4-6 недель.

До этого Неронов предупредил о второй волне активности клещей в августе. В конце лета просыпаются молодые особи, то есть личинки и нимфы, которые, несмотря на крошечный размер, представляют не меньшую опасность. Они спокойно переносят клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и бабезиоз, отметил врач.

Ранее россиянам объяснили порядок действий при укусе клеща.