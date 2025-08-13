Россиянам объяснили порядок действий при укусе клеща

При укусе клеща важно как можно скорее вытащить его, чтобы он не успел «впрыснуть» в организм большое количество опасного вещества. Об этом Pravda.Ru рассказала эпидемиолог Людмила Карань.

После этого важно сразу же поехать в медицинское учреждение и проверить клеща.

«Как можно быстрее отвезти, потому что для клещевого энцефалита скорость исследования очень важна. Чем раньше вам дали ответ, и ввели вы иммуноглобулин, хотя у нас считается 96 часов для введения противоклещевого иммуноглобулина, что он эффективен, все-таки, чем раньше вы ввели, тем эффективность выше», — пояснила Карань.

Если у человека есть прививка от клещевого энцефалита, беспокоиться о своем состоянии не стоит, уточнила специалист. Прививаться повторно не требуется.

Эксперт Пермского Политеха Анна Перевощикова до этого рассказала «Газете.Ru», что в 2025 году из-за укусов клещей к медикам обратились 484 тысячи россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего пострадавших — в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртии.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать новой волны активности клещей.