Россиян предупредили о второй волне активности клещей в августе

Врач Неронов: в августе особенно активны молодые клещи
Freepik.com

С апреля по июнь, как правило, наступает пик активности взрослых клещей. В августе же просыпаются молодые особи, то есть личинки и нимфы, которые, несмотря на крошечный размер, представляют не меньшую опасность. Они спокойно переносят клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и бабезиоз. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«На первый взгляд может показаться, что август — это уже спад, лето заканчивается, природа успокаивается, и, вроде бы, клещам пора отступить. Но, к сожалению, все как раз наоборот. Август — это не затишье, а настоящая вторая волна активности клещей», — рассказал специалист.

По его словам, на сегодняшний день сохраняется повышенная опасность на Урале, в Центральном регионе, в Сибири, на Северо-Западе и на Дальнем Востоке.

Эпидемиолог Людмила Карань до этого говорила, что при укусе клеща важно как можно скорее вытащить его, чтобы он не успел «впрыснуть» в организм большое количество опасного вещества. После этого важно сразу же поехать в медицинское учреждение и проверить членистоногое.

Ранее россиянам назвали первые признаки клещевой лихорадки.

