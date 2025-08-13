Снижение пенсионного возраста предложили распространить на опекунов

Если в России утвердят новую меру поддержки семей с детьми, а именно – снижение пенсионного возраста для родителей, то затем ее можно распространить также на опекунов. Об этом RT заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Устройство ребенка в семью должно поощряться со стороны государства. Усыновление во многих законодательных аспектах приравнено к родительству», — пояснила парламентарий своё предложение.

Она подчеркнула, что обсуждаемая мера поддержки должна распространяться на усыновителей, опекунов, попечителей – на все случаи, когда ребенок длительное время воспитывался в конкретной семье.

Напомним, накануне Лантратова и руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст для работников, у которых есть дети. Так, согласно инициативе, при воспитании двоих детей выход на пенсию должен быть доступен на год раньше, троих – на три года, а при рождении четверых детей россияне должны иметь возможность уйти на пенсию на пять лет раньше, заявил депутат. Свою инициативу депутаты назвали вкладом в демографию и экономику страны.

Ранее в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы мамам за каждого ребёнка.