На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Снижение пенсионного возраста предложили распространить на опекунов

Депутат Лантратова: пенсионный возраст нужно снижать и родителям, и опекунам
true
true
true
close
Shutterstock

Если в России утвердят новую меру поддержки семей с детьми, а именно – снижение пенсионного возраста для родителей, то затем ее можно распространить также на опекунов. Об этом RT заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Устройство ребенка в семью должно поощряться со стороны государства. Усыновление во многих законодательных аспектах приравнено к родительству», — пояснила парламентарий своё предложение.

Она подчеркнула, что обсуждаемая мера поддержки должна распространяться на усыновителей, опекунов, попечителей – на все случаи, когда ребенок длительное время воспитывался в конкретной семье.

Напомним, накануне Лантратова и руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст для работников, у которых есть дети. Так, согласно инициативе, при воспитании двоих детей выход на пенсию должен быть доступен на год раньше, троих – на три года, а при рождении четверых детей россияне должны иметь возможность уйти на пенсию на пять лет раньше, заявил депутат. Свою инициативу депутаты назвали вкладом в демографию и экономику страны.

Ранее в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы мамам за каждого ребёнка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами