На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы мамам за каждого ребенка

Милонов: многодетным родителям нужно начислять дополнительные пенсионные баллы
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Многодетным родителям нужно не снижать пенсионный возраст, а начислять больше пенсионных баллов, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на инициативу своих коллег дать россиянам возможность выходить на пенсию досрочно в зависимости от количества воспитанных ими детей.

«Идея весьма оригинальная, но тогда давайте подумаем о том, что мама, воспитавшая пятерых детей, и так имеет очень мало баллов пенсионных, а мы еще ей не даем возможности поработать. Уже отправляем ее на пенсию. То есть, по сути дела, сразу после того, как она воспитала детей, она идет на пенсию, и пенсия у нее не очень большая будет. Я бы, наверное, отталкивался от другого и предложил бы добавлять пенсионных баллов за каждого рожденного ребенка. Что касается выхода на пенсию, то уже сейчас по закону пенсионная реформа не касалась многодетных семей, поэтому и так многодетные мамы могут выходить на пенсию раньше», — сказал Милонов.

До этого депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложение снижать пенсионный возраст родителям за каждого воспитанного ребенка. Согласно инициативе, пенсионный возраст родителям двоих детей должен быть сокращен на один год, родителям троих детей – на два года, а родителям четырех и более детей – на пять лет.

Ранее в Госдуме ответили, кто из россиян может досрочно выйти на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами