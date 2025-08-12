В Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы мамам за каждого ребенка

Многодетным родителям нужно не снижать пенсионный возраст, а начислять больше пенсионных баллов, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на инициативу своих коллег дать россиянам возможность выходить на пенсию досрочно в зависимости от количества воспитанных ими детей.

«Идея весьма оригинальная, но тогда давайте подумаем о том, что мама, воспитавшая пятерых детей, и так имеет очень мало баллов пенсионных, а мы еще ей не даем возможности поработать. Уже отправляем ее на пенсию. То есть, по сути дела, сразу после того, как она воспитала детей, она идет на пенсию, и пенсия у нее не очень большая будет. Я бы, наверное, отталкивался от другого и предложил бы добавлять пенсионных баллов за каждого рожденного ребенка. Что касается выхода на пенсию, то уже сейчас по закону пенсионная реформа не касалась многодетных семей, поэтому и так многодетные мамы могут выходить на пенсию раньше», — сказал Милонов.

До этого депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложение снижать пенсионный возраст родителям за каждого воспитанного ребенка. Согласно инициативе, пенсионный возраст родителям двоих детей должен быть сокращен на один год, родителям троих детей – на два года, а родителям четырех и более детей – на пять лет.

