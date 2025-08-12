На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили снизить пенсионный возраст за рождение детей

Депутат Миронов: имеющие детей россияне должны уходить на пенсию раньше
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России необходимо снизить пенсионный возраст для работников, у которых есть дети. Так, при рождении двоих детей граждане должны уходить на пенсию на год раньше, троих – на три года и так далее. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратились руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, сообщает 360.ru.

В своем обращении парламентарии напомнили, что сегодня в России право на досрочный выход на пенсию имеют многодетные россиянки при наличии необходимого стажа и достаточного количества пенсионных баллов.

«Мы же предлагаем иной — простой, справедливый и понятный людям подход», — заявил Миронов.

Возраст выхода на пенсию нужно снижать в соответствии с количеством рожденных детей, начиная с двоих, считает он. Так, при воспитании двоих детей выход на пенсию должен быть доступен на год раньше, троих – на три года, а при рождении четверых детей россияне должны иметь возможность уйти на пенсию на пять лет раньше, заявил депутат. Свою инициативу он назвал вкладом в демографию и экономику страны.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что матери, родившие троих детей и воспитавшие их минимум до восьми лет, могут выйти на пенсию на три года раньше установленного периода, четверых — на четыре года, пятерых и более — на десять. Однако при этом они должны иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что только каждый пятый россиянин планирует уйти на пенсию и не работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами