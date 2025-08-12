В России предложили снизить пенсионный возраст за рождение детей

В России необходимо снизить пенсионный возраст для работников, у которых есть дети. Так, при рождении двоих детей граждане должны уходить на пенсию на год раньше, троих – на три года и так далее. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратились руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, сообщает 360.ru.

В своем обращении парламентарии напомнили, что сегодня в России право на досрочный выход на пенсию имеют многодетные россиянки при наличии необходимого стажа и достаточного количества пенсионных баллов.

«Мы же предлагаем иной — простой, справедливый и понятный людям подход», — заявил Миронов.

Возраст выхода на пенсию нужно снижать в соответствии с количеством рожденных детей, начиная с двоих, считает он. Так, при воспитании двоих детей выход на пенсию должен быть доступен на год раньше, троих – на три года, а при рождении четверых детей россияне должны иметь возможность уйти на пенсию на пять лет раньше, заявил депутат. Свою инициативу он назвал вкладом в демографию и экономику страны.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что матери, родившие троих детей и воспитавшие их минимум до восьми лет, могут выйти на пенсию на три года раньше установленного периода, четверых — на четыре года, пятерых и более — на десять. Однако при этом они должны иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что только каждый пятый россиянин планирует уйти на пенсию и не работать.