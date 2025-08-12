В Чехии рыболов выловил гигантского сома

Чешский телеведущий и рыболов Якуб Вагнер, автор программы «Рыбный воин», выловил во Врановском водохранилище Чехии сома длиной 2 метра 68 сантиметров. Об этом сообщает The Sun.

4 августа Вагнер заметил гигантскую рыбу у скалистого берега и вступил, по его словам, в «самую тяжелую битву с сомом».

«Почти через 50 минут он лежал, не до конца уставший, рядом с моей лодкой. А я весь дрожал и был совершенно измотан», — рассказал рыбак.

После фотосессии мужчина отпустил трофейного сома обратно в водоем.

На днях издание CT Insider писало, что в США рыбак семь часов выуживал огромную лисью акулу. Эд Лавли из штата Коннектикут отправился на рыбалку вместе с другом и поймал огромную акулу длиной примерно 5,6 метра и весом около 310 кг. Ради этого ему пришлось почти семь часов стоять на лодке, будучи пристегнутым ремнем, и сражаться с рыбой, которая неоднократно пыталась уйти. Лавли, опытный рыболов и чемпион по борьбе в старшей школе, рассказал, что этот бой был самым тяжелым в его жизни.

В марте в США группа рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов. Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков пытались вытащить акулу на берег. В процессе борьбы с ней один из рыбаков получил травму — содрал кожу на бедре.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.