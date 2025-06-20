В Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб

KalingaTV: в Индии рыбак поймал сразу 29 пятнистых горбылей и стал миллионером

В индийском штате Одиша рыбак поймал 29 редких рыб и стал миллионером. Об этом сообщает KalingaTV.

В сеть рыбака попали сразу 29 пятнистых горбылей, каждый из которых весил более 20 кг.

На аукционе мужчина продал весь свой улов за 3,3 миллиона рупий (около трех миллионов рублей).

В Юго-Восточной Азии из пятнистых горбылей делают снадобья, которые используются в традиционной медицине и косметике.

В марте в США группа рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов.

Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков пытались вытащить акулу на берег. В процессе борьбы с ней один из рыбаков получил травму — содрал кожу на бедре.

В феврале сообщалось, что редкую «рыбу Судного дня» обнаружили на пляже Плайя-Кемада на Канарских островах. Рыбу вынесло на мелководье, после чего она оказалась на берегу. Также была предоставлена видеозапись, на которой мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. В новостной заметке отмечается, что мужчина отнес рыбу на глубину и выпустил.

Ранее клыкастую рыбу-каннибала выбросило на пляж в Орегоне.