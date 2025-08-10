Рыбак сражался с 300-килограммовой акулой семь часов и победил

В США рыбак установил рекорд после того, как семь часов сражался с лисьей акулой. Об этом сообщает CT Insider.

Эд Лавли из штата Коннектикут отправился на рыбалку вместе с другом и поймал огромную акулу длиной примерно 5,6 метра и весом около 310 кг. Ради этого ему пришлось почти семь часов стоять на лодке, будучи пристегнутым ремнем, и сражаться с рыбой, которая неоднократно пыталась уйти.

Лавли, опытный рыболов и чемпион по борьбе в старшей школе, рассказал, что этот бой был самым тяжелым в его жизни. После того как акулу удалось поймать, рыбаки прихватили ее двумя гарпунами и привязали к лодке, более двух часов вели ее к причалу, а потом загрузили в грузовик.

Синтия, жена Лавли призналась, что была поражена видом этой гигантской рыбины, и рассказала, что у них даже сломалась лебедка в гараже при попытке ее поднять.

В итоге мужчина разделал улов и раздал мясо друзьям, но сейчас сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) изучают фотографии, чтобы точно определить вес акулы и подтвердить рекорд. Заявка на присуждение Лавли награды за трофейную рыбу уже находится на рассмотрении.

