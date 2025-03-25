Рыбаки из Северной Каролины поймали 700-килограммовую акулу-людоеда

В США группа рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов. Об этом сообщил телеканал Fox Weather.

Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков пытались вытащить акулу на берег. В процессе борьбы с ней один из рыбаков получил травму — содрал кожу на бедре.

Когда акулу наконец вытащили на берег, ее сняли на видео и отпустили на волю. Она не проявила агрессии и спокойно уплыла на глубину.

«Я был почти в слезах после того, как мы выпустили эту рыбу, ведь ты никогда не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь в жизни повторить подобное», — отметил рыбак Люк Бирд.

Как сообщил Fox Weather, белая акула находится под защитой международной конвенции по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения. Акул разрешают отлавливать лишь при условии, что после хищника немедленно отпустят в воду. Есть случаи нападения белых акул на людей, хотя и очень редкие.

До этого морской биолог из Англии Райан Джонсон рассказал, что не нужно делать при нападении акулы в воде. По словам эксперта, главное в подобной ситуации сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он отметил, что худшее, что может сделать человек при встрече с хищницей, это вести себя как добыча. Тогда акула поймет, что опасность ей не грозит и начнет атаковать.

Ранее акулы атаковали съемочную группу Netflix на Гавайях.