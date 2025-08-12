Депутаты Госдумы предложили ограничить число детей-мигрантов в классах

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД предложили Минпросвещения ограничить число детей-мигрантов в классах
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ограничить число детей-мигрантов в школьных классах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарии, включая лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, Анну Скрозникову и Сардану Авксентьеву, отметили, что в настоящее время в более чем 500 школах число детей иностранцев превышает 10%, и это создает проблемы для их адаптации.

«В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта», — указано в обращении.

Предполагается, что так школам удастся равномерно распределить мигрантов по классам, и эффективность образовательного процесса не будет страдать.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который запретит детям мигрантов бесплатно учиться в российских школах. Новые доходы в бюджете хотят направить на зарплаты учителям и улучшение учебных заведений.

Ранее в Госдуме предложили сократить места в вузах для иностранцев в пользу россиян.

