В Госдуме предложили сократить места в вузах для иностранцев в пользу россиян

Депутат Матвеев: в вузах должно быть больше мест для россиян, а не для иностранцев

В России необходимо обратить внимание на вопрос обучения в вузах приезжих иностранцев и граждан России, считает зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев. При предоставлении бюджетных мест приоритет должен быть за россиянами, тогда как сегодня зачастую складывается противоположная ситуация, заявил он в беседе с НСН.

«Количество бюджетных мест для россиян невелико, а для иностранных студентов постоянно увеличивается. Мне кажется, что еще важно было бы на этот момент обратить внимание», — подчеркнул парламентарий.

Комментируя идею своих коллег запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, он отметил, что поддерживает инициативу, но сомневается в том, что ее примут. Все подобные документы должны соответствовать международным договорам, включая уставные документы ЕАЭС, которые предполагают возможность переезда мигрантов с семьями и бесплатное образование для детей, напомнил Матвеев. По его мнению, в этих вопросах Россия ведет себя «удивительно», что можно подтвердить примерами с бюджетными местами для студентов-иностранцев.

В целом мигранты, желающие приехать в РФ на заработки, могут оставить детей в своей стране, считает парламентарий.

«А в отношении того, что делать детям, которые не смогут учиться — они должны оставаться дома, не надо их привозить в Россию», – заключил он.

Напомним, о том, что депутаты готовят к внесению в Госдуму обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов, сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он убежден, что дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса, а количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя.

До этого Нилов объяснил свое предложение тем, что, по его мнению, мигрантам не следует везти в Россию своих детей, особенно если у них нет средств платить за их обучение. Он заявил, что в первую очередь власти должны заботиться о благополучии российских детей, действуя в их интересах, а присутствие не знающих русский язык иностранных детей в классах снижает общий уровень образования для остальных учащихся.

Ранее в Госдуме призвали навсегда выдворять из РФ родственников мигрантов-преступников.