В Крыму в связи с атаками БПЛА начнут веерно отключать мобильный интернет

Правительство Крыма предупредило о веерных отключениях мобильного интернета
Власти Крыма планируют веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что такие меры будут приниматься не только в Крыму, но и в более чем 60 российских субъектах.

«Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей)», — отметили в правительстве.

Там уточнили, что граждане смогут без проблем пользоваться голосовой связью и СМС. Они продолжат работать через обычные сотовые каналы.

8 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над российской территорией перехватили и уничтожили 30 украинских дронов. Атака БПЛА продолжалась с 00:20 до 5:40 мск.

Девять беспилотников сбили в Ростовской области, восемь — в Крыму, шесть — в Саратовской области. В Брянской области ликвидировали пять летательных аппаратов, а в Белгородской и Волгоградской областях — по одному.

Ранее в небе над Крымом перехватили ракеты типа Storm Shadow.

