В Кабардино-Балкарии предупредили об ограничениях интернета из-за атаки БПЛА

Власти КБР сообщили о временных ограничениях в работе мобильного интернета

В Кабардино-Балкарии ввели временные ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство цифрового развития.

В публикации говорится, что на данный момент введены корректировки в работу мобильной связи в отдельных локациях.

«Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в т.ч. объявлении режима беспилотной опасности», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что возможны кратковременные перебои мобильного интернета. В ведомстве обратили внимание, что голосовая связь и SMS-сообщения не подвержены ограничениям. Помимо этого, меры не затронут общественные Wi-Fi-сети.

До этого стало известно, что предложенная Министерством цифрового развития схема работы мобильного интернета в российских регионах во время отключений, вызванных угрозой атак беспилотников, не получила одобрения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее сайты российских СМИ перестали работать из-за DDoS-атаки.