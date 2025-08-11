На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кабардино-Балкарии предупредили об ограничениях интернета из-за атаки БПЛА

Власти КБР сообщили о временных ограничениях в работе мобильного интернета
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Кабардино-Балкарии ввели временные ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство цифрового развития.

В публикации говорится, что на данный момент введены корректировки в работу мобильной связи в отдельных локациях.

«Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в т.ч. объявлении режима беспилотной опасности», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что возможны кратковременные перебои мобильного интернета. В ведомстве обратили внимание, что голосовая связь и SMS-сообщения не подвержены ограничениям. Помимо этого, меры не затронут общественные Wi-Fi-сети.

До этого стало известно, что предложенная Министерством цифрового развития схема работы мобильного интернета в российских регионах во время отключений, вызванных угрозой атак беспилотников, не получила одобрения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее сайты российских СМИ перестали работать из-за DDoS-атаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами