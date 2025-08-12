Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет не смог долететь до Калининграда

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград самолет вернулся в Пулково

Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург-Калининград, вернулся в аэропорт вылета. Это следует из сервиса отслеживания полетов Flightradar.

Самолет покружил над Финским заливом и развернулся.

Ранее было замечено еще одно воздушное судно, которое направлялось в Калининград и вернулось в аэропорт Пулково.

По информации Telegram-канала телеканала 78, причиной возврата двух самолетов стала гроза в нейтральных водах.

На прошлой неделе в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска были задержаны несколько авиарейсов, в связи с чем в залах ожидания скопилось более 1 590 пассажиров, включая более 130 детей. Прокуратура организовала проверку.

31 июля сообщалось, что в Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя.

Ранее сообщалось, что авиакомпании хотят наказывать за нарушение прав пассажиров.