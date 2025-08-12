На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет не смог долететь до Калининграда

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград самолет вернулся в Пулково
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург-Калининград, вернулся в аэропорт вылета. Это следует из сервиса отслеживания полетов Flightradar.

Самолет покружил над Финским заливом и развернулся.

Ранее было замечено еще одно воздушное судно, которое направлялось в Калининград и вернулось в аэропорт Пулково.

По информации Telegram-канала телеканала 78, причиной возврата двух самолетов стала гроза в нейтральных водах.

На прошлой неделе в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска были задержаны несколько авиарейсов, в связи с чем в залах ожидания скопилось более 1 590 пассажиров, включая более 130 детей. Прокуратура организовала проверку.

31 июля сообщалось, что в Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя.

Ранее сообщалось, что авиакомпании хотят наказывать за нарушение прав пассажиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами